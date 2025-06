сегодня



Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE



Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



“Anarchy-X”

“Revolution Calling”

“Operation: Mindcrime”

“Speak”

“Spreading The Disease”

“The Mission”

“Suite Sister Mary”

“The Needle Lies”

“Electric Requiem”

“Breaking The Silence”

“I Don’t Believe In Love”

“Waiting For 22”

“My Empty Room”

“Eyes Of A Stranger”

“Silent Lucidity”

“Queen Of The Reich” http://www.geofftate.com/







+0 -0



просмотров: 49