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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося девятого мая на Historic Crew Stadium, Columbus, OH, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
The Shortest Straw (tour debut)
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("Devil's Lettuce" nicknamed by Kirk)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion (tribute to Cliff Burton)
Nothing Else Matters
Sad but True
Battery
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets (extended outro)






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