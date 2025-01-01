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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
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*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Alice Cooper

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7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER

21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

8 окт 2024 : 		 ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

31 авг 2024 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

21 авг 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

12 авг 2024 : 		 ALICE COOPER: «Я ненавижу политику»

17 июн 2024 : 		 ALICE COOPER — в президенты!
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Концертное видео ALICE COOPER



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“Under My Wheels”, концертное видео ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже.




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