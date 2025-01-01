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Умер гитарист KENZINER / VIRTUOCITY



Ярно Кескинен, гитарист KENZINER / VIRTUOCITY, скончался в возрасте 52 лет. Leviathan Records опубликовали следующее сообщение:



«Недавно мы узнали печальную новость о кончине Ярно Кескинена. Он был блестящим гитаристом/композитором групп Kenziner и Virtuocity. Leviathan Records выпустил два его первых альбома Kenziner: Timescape 1998 года и The Prophecies 1999 года. В дальнейшем он выпустил еще несколько альбомов Kenziner и Virtuocity на разных лейблах. Ярно был потрясающим автором песен и написал несколько очень сложных музыкальных фрагментов на этих двух релизах, которые сделали его музыку особенной. Мир потерял великий талант. Покойся с миром» http://www.kenziner.net/





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