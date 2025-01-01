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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 577
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 122
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*Новое видео BATTLE BEAST 111
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Kenziner

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Умер гитарист KENZINER / VIRTUOCITY



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Ярно Кескинен, гитарист KENZINER / VIRTUOCITY, скончался в возрасте 52 лет. Leviathan Records опубликовали следующее сообщение:

«Недавно мы узнали печальную новость о кончине Ярно Кескинена. Он был блестящим гитаристом/композитором групп Kenziner и Virtuocity. Leviathan Records выпустил два его первых альбома Kenziner: Timescape 1998 года и The Prophecies 1999 года. В дальнейшем он выпустил еще несколько альбомов Kenziner и Virtuocity на разных лейблах. Ярно был потрясающим автором песен и написал несколько очень сложных музыкальных фрагментов на этих двух релизах, которые сделали его музыку особенной. Мир потерял великий талант. Покойся с миром»



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