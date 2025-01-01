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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 581
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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Rush

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8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью

29 окт 2024 : 		 Новая книга вокалиста RUSH выйдет весной

26 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

15 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

14 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

6 окт 2024 : 		 Концертные клипы RUSH 1981 года

17 сен 2024 : 		 Вокалист RUSH почтил память Херби Флауэрс

9 авг 2024 : 		 Новая книга о RUSH выйдет осенью

21 июл 2024 : 		 Сольные альбомы музыкантов RUSH будут переизданы

28 май 2024 : 		 Участники RUSH почтили память Гордона Лайтфута
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Альбомы RUSH выйдут на виниле



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Четыре альбома RUSH, выпущенных на Atlantic Records, выйдут в виде винилового бокс-сета:

Vapor Trails

Side A
“One Little Victory”
“Ceiling Unlimited”
“Ghost Rider”

Side B
“Peaceable Kingdom”
“The Stars Look Down”
“How It Is”
“Vapor Trail”

Side C
“Secret Touch”
“Earthshine”
“Sweet Miracle”

Side D
“Nocturne”
“Freeze” – Part IV Of “Fear”
“Out Of The Cradle”

Feedback

Side A
“Summertime Blues”
“Heart Full Of Soul”
“For What It’s Worth”

Side B
“Mr. Soul”
“Seven And Seven Is”
“Shapes Of Things”
“Crossroads”

Snakes & Arrows

Side A
“Far Cry”
“Armor And Sword”
“Working Them Angels”

Side B
“Larger Bowl”
“Spindrift”
“Monkey Business”

Side C
“The Way The Wind Blows”
“Hope”
“Faithless”

Side D
“Bravest Face”
“Good News First”
“Malignant Narcissism”
“Hold On”

Clockwork Angels

Side A
“Caravanv
“BU2B”
“Clockwork Angels”

Side B
“The Anarchist”
“Carnies”
“Halo Effect”

Side C
“Seven Cities Of Gold”
“The Wreckers”
“Headlong Flight”

Side D
“BU2B2”
“Wish Them Well”
“The Garden”



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