Альбомы RUSH выйдут на виниле



Четыре альбома RUSH, выпущенных на Atlantic Records, выйдут в виде винилового бокс-сета:



Vapor Trails



Side A

“One Little Victory”

“Ceiling Unlimited”

“Ghost Rider”



Side B

“Peaceable Kingdom”

“The Stars Look Down”

“How It Is”

“Vapor Trail”



Side C

“Secret Touch”

“Earthshine”

“Sweet Miracle”



Side D

“Nocturne”

“Freeze” – Part IV Of “Fear”

“Out Of The Cradle”



Feedback



Side A

“Summertime Blues”

“Heart Full Of Soul”

“For What It’s Worth”



Side B

“Mr. Soul”

“Seven And Seven Is”

“Shapes Of Things”

“Crossroads”



Snakes & Arrows



Side A

“Far Cry”

“Armor And Sword”

“Working Them Angels”



Side B

“Larger Bowl”

“Spindrift”

“Monkey Business”



Side C

“The Way The Wind Blows”

“Hope”

“Faithless”



Side D

“Bravest Face”

“Good News First”

“Malignant Narcissism”

“Hold On”



Clockwork Angels



Side A

“Caravanv

“BU2B”

“Clockwork Angels”



Side B

“The Anarchist”

“Carnies”

“Halo Effect”



Side C

“Seven Cities Of Gold”

“The Wreckers”

“Headlong Flight”



Side D

“BU2B2”

“Wish Them Well”

“The Garden” http://www.rush.com





