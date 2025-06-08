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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 581
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



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DarWin

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



8 июн 2025 : 		 Новое видео DARWIN

13 авг 2024 : 		 Новое видео DARWIN

23 июл 2024 : 		 Новое видео DARWIN

30 июн 2024 : 		 Новое видео DARWIN

10 июн 2024 : 		 Новое видео DARWIN

2 июн 2024 : 		 Новое видео DARWIN

15 май 2024 : 		 Новое видео DARWIN

17 ноя 2023 : 		 Новое видео DARWIN

4 ноя 2023 : 		 Новая песня DARWIN

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25 авг 2020 : 		 SIMON PHILLIPS, BILLY SHEEHAN, MATT BISSONETTE в новом видео DARWIN
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Новое видео DARWIN



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“Man vs. Machine”, новое видео группы DARWIN, доступно для просмотра ниже.




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8 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Корпси, дорогой, у тебя сегодня двойная смена выходит, несмотря на выходной!
Сначала Цвязцуен, теперь басистка, да ещё какая!
Без твоего коммента будет некошерно... 

















просмотров: 164





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