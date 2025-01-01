сегодня



TOBY KNAPP готовит сборник нереализованных треков



TOBY KNAPP сообщил о том, что в августе будет выпущена компиляция из 15 нереализованных треков, получившая название Midnight Host: Unreleased Works:



«В этих песнях я пою и играю в основном на настоящих барабанах. Большую часть этой музыки я записал, когда был подростком и учился играть и записывать свои произведения. Вокал в основном юмористический или с плохим вкусом, но я учился писать песни, и для этого мне нужны были вокал и тексты.



Я пытался петь как King Diamond и Cronos из Venom. Я не достиг этой цели, но это по-настоящему развлекательный альбом, и вы можете услышать, как развиваются мои гитарные навыки и музыкальный стиль. Я никогда не собирался выпускать этот материал, но решил, что сейчас или никогда.» http://www.tobyknapp.ryasrealm.com/





+0 -0



просмотров: 43

