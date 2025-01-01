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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 580
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Toby Knapp

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TOBY KNAPP готовит сборник нереализованных треков



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TOBY KNAPP сообщил о том, что в августе будет выпущена компиляция из 15 нереализованных треков, получившая название Midnight Host: Unreleased Works:

«В этих песнях я пою и играю в основном на настоящих барабанах. Большую часть этой музыки я записал, когда был подростком и учился играть и записывать свои произведения. Вокал в основном юмористический или с плохим вкусом, но я учился писать песни, и для этого мне нужны были вокал и тексты.

Я пытался петь как King Diamond и Cronos из Venom. Я не достиг этой цели, но это по-настоящему развлекательный альбом, и вы можете услышать, как развиваются мои гитарные навыки и музыкальный стиль. Я никогда не собирался выпускать этот материал, но решил, что сейчас или никогда.»



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