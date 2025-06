сегодня



Новая песня INGLORIOUS



“Say What You Wanna Say”, новый визуальный ряд от группы INGLORIOUS, доступен для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома V, выпущенного шестого июня на Frontiers Music Srl:



“Testify”

“Eat You Alive”

“Devil Inside”

“Say What You Wanna Say”

“Believe”

“Stand”

“In Your Eyes”

“Silent”

“End Of The Road”

“Power Of Truth http://www.inglorious.com/







