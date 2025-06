сегодня



Новое видео ORTHODOX



"One Less Body," feat. Brann Dailor (Mastodon, ex-Today Is The Day), новое видео ORTHODOX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Searching For A Pulse, выпущенного шестого июня.







