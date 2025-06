сегодня



Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»



SPENCER CHARNAS принял участие в программе Fire With Fire, в рамках которой у него спросили, что бы он посоветовал людям, которые чувствуют, что, возможно, не могут выразить себя, не могут выплеснуть то, что им нужно:



«Я занимаюсь этим... Боже... с 2000 года, правда. Итак, 25 лет. И я полагаю, что то, чему я научился за это время, и то, что группа начала действительно превращаться в успешную структуру, где «Эй, это может быть моей работой, и я могу зарабатывать этим на жизнь», было тогда, когда я перестал беспокоиться о том, что модно.



Думаю, когда группа только начинала, мы были слишком озабочены тем, что "такой-то" лейбл сейчас в моде, поэтому мы должны звучать как «Группа Х», или "Достаточно ли тяжел этот брейкдаун? Потому что эта группа сейчас просто нарасхват. И я полагаю, что как только мы перестали беспокоиться о том, что делают остальные, и начали делать то, что я люблю и что для меня аутентично, а именно: вдохновение панком, вдохновение металлом, влияние Бродвея из таких шоу, как "The Phantom [Of The Opera]" и "Les Mis[érables]", а затем объединение, привнесение другой моей любви — ужасов и создание своего рода плавильного котла из всего этого, и ещё раз повторю, при этом не заботясь о том, что было популярно в то время — вот когда мы почувствовали успех. И это в сочетании с верой в себя и менталитетом «сделай сам», не ожидая звонка от звукозаписывающего лейбла, а просто выходя на сцену и занимаясь делом, подначивая и не боясь приложить усилия.



До того как мы начали играть на концертах и в турах вроде Warped Tour, мы прорывались в тур с поддельными ламинатами и продавали диски всем, у кого была футболка группы, которая, по нашему мнению, могла сравниться с нами.



Так что, да, нужно верить в себя и быть готовым к большому количеству отказов. Но я всегда возвращаюсь к тому, что когда ты унываешь по поводу того, чем занимаешься, ты думаешь о том, что когда METALLICA начинала, ни один лейбл не хотел подписывать с ними контракт, потому что они были слишком металлическими для детей-панков. И я помню, что первым лейблом, который подписал с ними контракт, был Megaforce, который был очень маленьким лейблом. И мы все видели, что случилось с METALLICA. А потом вы вспомните [американского кинорежиссера, сценариста и продюсера] Уэса Крейвена. Когда он был на дне, у него появилась идея фильма, в котором киллер убивает людей во сне. Он принес ее всем крупным студиям — Paramount, Universal, всем большим игрокам — и все они сказали Уэсу: «Это интересный сценарий, но никто не заинтересован в фильмах о снах». Так что эта очень маленькая на тот момент компания под названием New Line Cinema рискнула взять Уэса, и я думаю, мы все знаем, что из этого вышло».



Кроме того, он обсудил цензурную политику YouTube в отношении контента, связанного с ужасами, особенно учитывая, что некоторые музыкальные клипы ICE NINE KILLS являются отсылками к таким фильмам, как «Ворон» и «Кладбище домашних животных»:



«Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом, потому что если ты делаешь что-то в какой-то степени подрывное или очень жестокое, то попадаешь под цензуру.



Видео, которые мы делали для «A Work Of Art» и «Terrifier», которые, на мой взгляд, сейчас являются одной из величайших франшиз слэшеров всех времен, и нам очень повезло, что мы смогли принять в них участие, сделать официальное видео, очень ограничены. Так что это в некотором роде лишает их возможности попасть в алгоритмы. В определенных поисковых запросах оно не отображается. Если вы пытаетесь найти это конкретное видео, вам придется доказать, что вам есть 18 лет. Так что YouTube как бы стал новой MPAA [Motion Picture Association of America, которая также управляет системой рейтингов фильмов по версии Motion Picture Association]».



Отвечая на вопрос, предлагает ли YouTube список конкретного контента, который запрещено показывать на платформе, он сказал:



«Я полагаю, что все это весьма туманно. Конечно, убийство младенца, я полагаю, есть в подзаконных актах. Но мы пошли на то, чтобы показывать все, кроме тех частей, которые закрыты цензурой. Но, да, это действительно сложно — иметь возможность выразить то, что мы хотим, и не иметь ограничений на это. Но в случае с « Terrifier» это один из самых великолепных фильмов всех времен. Я имею в виду, что когда я был на премьере, рядом со мной сидел Том Савини, гуру спецэффектов. Его много лет считали и называли «султаном кровищи», и он сказал: «По сравнению с «Terrifier» мой "Dawn Of The Dead" выглядит как какой-то Бэмби. Так что в этом клипе мы решили выпустить все на свободу. Нам было бы все равно, если бы нас ограничили". Видео до сих пор набирает миллионы просмотров, но, очевидно, было бы намного больше, если бы его не ограничивали. Но, да, это было одно из самых веселых и занимательных видео, которые я когда-либо имел удовольствие снимать. А эффектами занимался Крис Нельсон, один из величайших гримеров-спецэффектов современности — именно этот парень работал над «Убить Билла»».







+0 -0



просмотров: 66