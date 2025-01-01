Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



*

Ice Nine Kills

*



9 июн 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»

26 май 2025 : 		 ICE NINE KILLS критикуют за ИИ-картинку

1 апр 2025 : 		 Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS

16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS

23 янв 2021 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке Hyro The Hero

22 дек 2020 : 		 ICE NINE KILLS отмечают годовщину Крика

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS

28 июн 2020 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2020 : 		 Документальный фильм от ICE NINE KILLS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»



zoom
SPENCER CHARNAS принял участие в программе Fire With Fire, в рамках которой у него спросили, что бы он посоветовал людям, которые чувствуют, что, возможно, не могут выразить себя, не могут выплеснуть то, что им нужно:

«Я занимаюсь этим... Боже... с 2000 года, правда. Итак, 25 лет. И я полагаю, что то, чему я научился за это время, и то, что группа начала действительно превращаться в успешную структуру, где «Эй, это может быть моей работой, и я могу зарабатывать этим на жизнь», было тогда, когда я перестал беспокоиться о том, что модно.

Думаю, когда группа только начинала, мы были слишком озабочены тем, что "такой-то" лейбл сейчас в моде, поэтому мы должны звучать как «Группа Х», или "Достаточно ли тяжел этот брейкдаун? Потому что эта группа сейчас просто нарасхват. И я полагаю, что как только мы перестали беспокоиться о том, что делают остальные, и начали делать то, что я люблю и что для меня аутентично, а именно: вдохновение панком, вдохновение металлом, влияние Бродвея из таких шоу, как "The Phantom [Of The Opera]" и "Les Mis[érables]", а затем объединение, привнесение другой моей любви — ужасов и создание своего рода плавильного котла из всего этого, и ещё раз повторю, при этом не заботясь о том, что было популярно в то время — вот когда мы почувствовали успех. И это в сочетании с верой в себя и менталитетом «сделай сам», не ожидая звонка от звукозаписывающего лейбла, а просто выходя на сцену и занимаясь делом, подначивая и не боясь приложить усилия.

До того как мы начали играть на концертах и в турах вроде Warped Tour, мы прорывались в тур с поддельными ламинатами и продавали диски всем, у кого была футболка группы, которая, по нашему мнению, могла сравниться с нами.

Так что, да, нужно верить в себя и быть готовым к большому количеству отказов. Но я всегда возвращаюсь к тому, что когда ты унываешь по поводу того, чем занимаешься, ты думаешь о том, что когда METALLICA начинала, ни один лейбл не хотел подписывать с ними контракт, потому что они были слишком металлическими для детей-панков. И я помню, что первым лейблом, который подписал с ними контракт, был Megaforce, который был очень маленьким лейблом. И мы все видели, что случилось с METALLICA. А потом вы вспомните [американского кинорежиссера, сценариста и продюсера] Уэса Крейвена. Когда он был на дне, у него появилась идея фильма, в котором киллер убивает людей во сне. Он принес ее всем крупным студиям — Paramount, Universal, всем большим игрокам — и все они сказали Уэсу: «Это интересный сценарий, но никто не заинтересован в фильмах о снах». Так что эта очень маленькая на тот момент компания под названием New Line Cinema рискнула взять Уэса, и я думаю, мы все знаем, что из этого вышло».

Кроме того, он обсудил цензурную политику YouTube в отношении контента, связанного с ужасами, особенно учитывая, что некоторые музыкальные клипы ICE NINE KILLS являются отсылками к таким фильмам, как «Ворон» и «Кладбище домашних животных»:

«Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом, потому что если ты делаешь что-то в какой-то степени подрывное или очень жестокое, то попадаешь под цензуру.

Видео, которые мы делали для «A Work Of Art» и «Terrifier», которые, на мой взгляд, сейчас являются одной из величайших франшиз слэшеров всех времен, и нам очень повезло, что мы смогли принять в них участие, сделать официальное видео, очень ограничены. Так что это в некотором роде лишает их возможности попасть в алгоритмы. В определенных поисковых запросах оно не отображается. Если вы пытаетесь найти это конкретное видео, вам придется доказать, что вам есть 18 лет. Так что YouTube как бы стал новой MPAA [Motion Picture Association of America, которая также управляет системой рейтингов фильмов по версии Motion Picture Association]».

Отвечая на вопрос, предлагает ли YouTube список конкретного контента, который запрещено показывать на платформе, он сказал:

«Я полагаю, что все это весьма туманно. Конечно, убийство младенца, я полагаю, есть в подзаконных актах. Но мы пошли на то, чтобы показывать все, кроме тех частей, которые закрыты цензурой. Но, да, это действительно сложно — иметь возможность выразить то, что мы хотим, и не иметь ограничений на это. Но в случае с « Terrifier» это один из самых великолепных фильмов всех времен. Я имею в виду, что когда я был на премьере, рядом со мной сидел Том Савини, гуру спецэффектов. Его много лет считали и называли «султаном кровищи», и он сказал: «По сравнению с «Terrifier» мой "Dawn Of The Dead" выглядит как какой-то Бэмби. Так что в этом клипе мы решили выпустить все на свободу. Нам было бы все равно, если бы нас ограничили". Видео до сих пор набирает миллионы просмотров, но, очевидно, было бы намного больше, если бы его не ограничивали. Но, да, это было одно из самых веселых и занимательных видео, которые я когда-либо имел удовольствие снимать. А эффектами занимался Крис Нельсон, один из величайших гримеров-спецэффектов современности — именно этот парень работал над «Убить Билла»».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 66





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом