Видео с выступления VOLBEAT



Видео с выступления VOLBEAT, которое состоялось седьмого июня на Rogers Arena, Vancouver, British Columbia, Canada, доступно для просмотра ниже:



01. Seal The Deal

02. Lola Montez

03. Devils Are Awake (live debut)

04. The Devil's Bleeding Crown

05. Sad Man's Tongue

06. Demonic Depression (live debut)

07. Fallen

08. Shotgun Blues

09. In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom (live debut)

10. By A Monster's Hand (live debut)

11. Black Rose

12. Wait A Minute My Girl

13. Better Be Fueled Than Tamed (live debut)

14. The Devil Rages On

15. For Evigt

16. Still Counting











