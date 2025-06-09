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SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»



SHARON OSBOURNE в интервью Music Business Worldwide рассказала о том, как возникла идея "Back To The Beginning":



«После начала болезни Ozzy, которая длится уже шесть лет, он сказал, что единственное, о чем он сожалеет, — это то, что у него так и не было возможности попрощаться со своими поклонниками и всеми, с кем он когда-либо работал. И тогда я подумала: «Хорошо, как нам сделать так, чтобы не было необходимости в том, чтобы в течение двух с половиной часов выступал только Ozzy?», потому что Ozzy больше не может выступать в течение двух с половиной часов. И тогда я подумала о том, чтобы все группы, с которыми он когда-либо поддерживал отношения, могли выступить и исполнить песни SABBATH и песни Ozzy. Я начала спрашивать очень близких друзей, и они говорили: «Конечно, да».



Это превратилось в праздник музыки. Там будут все поколения, которым SABBATH и Ozzy передали факел. Единственным местом, где мы могли бы это сделать, был бы Астон, потому что именно там родился и вырос Ozzy, и именно там находится домашняя площадка команды Villa.



Есть две группы, которые мы хотели бы видеть там, но они не смогли, потому что работают в тот день. Это были JUDAS PRIEST, местная группа, и Angus [Young] из AC/DC, потому что он всегда был большим почитателем Ozzy».







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