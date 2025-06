сегодня



Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA



Видео с выступления CRUCIFIED BARBARA, которые отыграли первый за более десять лет концерт в рамках Sweden Rock Festival, доступно для просмотра ниже:



01. The Crucifier

02. Play Me Hard

03. Rock Me Like The Devil

04. Shadows

05. Sex Action

06. Feels Like Death

07. Into The Fire

08. Electric Sky

09. To Kill A Man

10. Everything We Need

11. Blackened Bones

12. My Heart Is Black

13. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)

14. In Distortion We Trust







