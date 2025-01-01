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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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Queensrÿche

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Видео полного выступления QUEENSRŸCHE



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Видео полного выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось пятого июня в Corning Preserve, Riverfront Park, Albany, New York, доступно для просмотра ниже:

01. Queen Of The Reich
02. Operation: Mindcrime
03. Walk In The Shadows
04. The Lady Wore Black
05. Breaking The Silence
06. I Don't Believe In Love
07. The Mission
08. Warning
09. Behind The Walls
10. Take Hold Of The Flame
11. Silent Lucidity
12. Jet City Woman
13. Screaming In Digital

Encore:

14. Empire
15. Eyes Of A Stranger






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