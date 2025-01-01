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LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»



У LITA FORD в недавней беседе спросили, предполагала ли она в молодости что станет легендой рок-н-ролла в будущем:



«Я никогда не хотела заниматься чем-то другим и никогда не представляла себя занимающимся чем-то другим, так что я просто это сделала. Я как будто видела кусочек будущего. Не сказать, что я могу предсказывать будущее или что-то в этом роде, но я просто почувствовала, что уже понимаю и знаю свое предназначение. Я знаю, кто я. Я понимаю это. Я иду туда. Я делаю это. Я такая, какая я есть. И это самая лучшая часть моей жизни — играть музыку для всех».



На вопрос о том, чувствовала ли она в какой-то момент своей жизни, что рок-н-ролльный образ жизни, возможно, не для нее, Lita сказала:



«О, да. Ну, рок-н-ролльный образ жизни всегда будет и всегда стремится выжать из тебя максимум. И иногда нужно просто взять себя в руки и сказать: "Нет, я этого не потерплю. Я не собираюсь этого делать. Я не буду так поступать". В дороге трудно оставаться здоровым. Трудно поддерживать себя в хорошей физической форме и чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы выступать на концертах. Но у меня отличная команда и отличная группа, и они помогают мне, а я помогаю им, и вместе мы помогаем друг другу оставаться в форме и зажигать».







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