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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Lita Ford

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LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»



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У LITA FORD в недавней беседе спросили, предполагала ли она в молодости что станет легендой рок-н-ролла в будущем:

«Я никогда не хотела заниматься чем-то другим и никогда не представляла себя занимающимся чем-то другим, так что я просто это сделала. Я как будто видела кусочек будущего. Не сказать, что я могу предсказывать будущее или что-то в этом роде, но я просто почувствовала, что уже понимаю и знаю свое предназначение. Я знаю, кто я. Я понимаю это. Я иду туда. Я делаю это. Я такая, какая я есть. И это самая лучшая часть моей жизни — играть музыку для всех».

На вопрос о том, чувствовала ли она в какой-то момент своей жизни, что рок-н-ролльный образ жизни, возможно, не для нее, Lita сказала:

«О, да. Ну, рок-н-ролльный образ жизни всегда будет и всегда стремится выжать из тебя максимум. И иногда нужно просто взять себя в руки и сказать: "Нет, я этого не потерплю. Я не собираюсь этого делать. Я не буду так поступать". В дороге трудно оставаться здоровым. Трудно поддерживать себя в хорошей физической форме и чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы выступать на концертах. Но у меня отличная команда и отличная группа, и они помогают мне, а я помогаю им, и вместе мы помогаем друг другу оставаться в форме и зажигать».




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