BLACK COUNTRY COMMUNION открыли тур



BLACK COUNTRY COMMUNION выступлением шестого июня в Amager Bio, Copenhagen, Denmark, открыли европейский тур:



01. Sway

02. One Last Soul

03. Wanderlust

04. Crossfire

05. Song Of Yesterday

06. Save Me

07. The Outsider

08. Faithless

09. Red Sun

10. Cold

11. The Crow

12. Stay Free



Encore:



13. Sista Jane

14. Black Country

15. Mistreated (DEEP PURPLE cover)







