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*Новое видео BATTLE BEAST 116
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Graham Bonnet Band

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GRAHAM BONNET: «Я привык, что люди постоянно снимают на телефоны»



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GRAHAM BONNET в недавнем интервью рассказал о том, как он заботится о своём голосе, особенно сейчас, в свои 77 лет:

«Когда я спускаюсь со сцены, я всё ещё могу разговаривать, и если я всё ещё могу говорить, то я знаю, что я правильно использовал свой голос и никоим образом не повредил его. Потому что так легко переусердствовать, делая все эти глупости, беря дурацкие ноты и прочее. Поэтому я стараюсь думать: "Тебе не нужно этого делать". Я думаю о своём дыхании, о том, как выходят звуки. И я вижу ноту в своей голове и знаю, что если я могу её взять, то мне нужно сделать очень глубокий вдох, чтобы с уверенностью исполнить эту ноту. Поэтому я был очень осторожен и не пил слишком много кофе в день. И если я могу говорить, как я сказал, после концерта, то я знаю, что я сделал всё правильно. Я не просто пел ради пения и не испортил всё, выставляя себя напоказ, и не кричал, скажем так. Так что мне очень повезло.

Около 10 лет назад я пошёл к своему лору, и он сказал: "Ваша правая голосовая связка разрушилась. Её нужно, по сути, снова накачать". Я спросил: "Правда?" Он сделал мне укол кортизоном или чем-то другим, и, как я уже упомянул, это было около 10 лет назад, и он сказал: "Попробуйте спеть". Я воскликнул: "О Боже! Я звучу так же, как раньше. Ну, почти так же". И он ответил: "Да, теперь будет лучше. У вас всё ещё будет небольшой рубец на правой голосовой связке, но это не повлияет на ваш голос". И это помогло на все сто процентов.

Мы давали концерты в течение последних пары недель. Мы недавно вернулись, и я скажу вам, что на каждом концерте ко мне подходили люди и спрашивали: "Как, чёрт возьми, ты поёшь так же, как раньше?" Я знаю причину. Есть записи наших последних концертов — люди всё время снимают в клубах на свои телефоны, и звук ужасный, я знаю. Но потом они приходят за кулисы, на встречу с фанатами, и говорят: "Как ты это делаешь?" Я отвечаю: "Не знаю. Мне просто очень повезло". И я думаю, что это зависит от физиологии».

На вопрос, как он относится к тому, что зрители используют телефоны на концертах, он ответил:

«Это чертовски большая проблема, потому что, к примеру, в Японии мы видим снятые фанатами концерты, и они любят петь вместе с артистами. И если у них есть телефон, который записывает концерт, можно услышать это пение на видео. Я думаю: "Чёрт возьми. Я так фальшиво пою". А Бет-Ами [Хевенстоун, которая является участницей группы Грэма, а также его подругой] говорит мне: "Это не ты. Это они. Это человек с телефоном поёт вместе с тобой".

Я никогда не смотрю такие вещи, но если запись сделана правильно, то я не против. Но с телефона это звучит ужасно в большинстве случаев. И группа звучит ужасно. Звучит так, как будто мы все поём в разных тональностях или что-то в этом роде. Это странно. Но это меня особо не беспокоит. Я к этому привык. Сейчас это одна из составляющих работы. Но я знаю, что некоторые исполнители... Кажется, Ted Nugent сказал: "Никаких телефонов. Пожалуйста, оставляйте свои телефоны у входа, если собираетесь прийти на мой концерт". Это было некоторое время назад, когда появились телефоны с камерой. Все так делают. Если посмотреть на людей в ресторанах, как только они садятся, чёртов телефон вынимается. Они не разговаривают друг с другом. Мир изменился».




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