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Видео с выступления ACCEPT



Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось третьего июня в парке Gröna Lund, доступно для просмотра ниже:



01. The Reckoning

02. Humanoid

03. Restless And Wild

04. London Leatherboys

05. Midnight Mover

06. Straight Up Jack

07. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

08. The Abyss

09. Breaker

10. Shadow Soldiers

11. Princess Of The Dawn

12. Metal Heart

13. Teutonic Terror

14. Pandemic



Encore:



15. Fast As A Shark

16. Balls To The Wall

17. I'm A Rebel







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