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Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»



Brent Fitz в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



Ну, мы работаем. Именно поэтому сейчас мы с Todd'ом собираемся — ну, мы все снова соберемся вместе после лета, в конце лета. И мы работаем над ним во Флориде с нашим продюсером, [„Michael] 'Elvis“ Baskette, который уже много лет работает во Флориде.



У Slash'a самая лучшая рабочая этика из всех музыкантов, с которыми я когда-либо работал. Так что мы занялись делом. Мы вместе гастролировали в 2024 году, потом занимались другими делами, а потом Slash записал блюзовый альбом и отправился в тур. И как только это было сделано, мы сразу же приступили к работе в студии в Лос-Анджелесе. У него потрясающая рабочая студия. Мы можем быть заняты там, в Лос-Анджелесе. Мы занимались этим в течение месяца, а потом отправились во Флориду и записали почти все дорожки, музыкальную часть. Так что мы все еще собираемся закончить... Myles Kennedy придет и поработает над всеми вокальными партиями. А он сейчас занят своими сольными турами.



Это новая норма. Все участвуют в стольких разных проектах и группах. И конечно же, Slash играет в небольшой группке под названием GUNS N' ROSES, и они сейчас в туре. Он сейчас, кажется, в Азии или Бахрейне. Похоже, они покрывают много новых территорий.



Так что мы соберемся все вместе. Мы вернемся в конце лета после всех концертов TOQUE. Будет здорово отправиться во Флориду и продолжить работу над пластинкой. А потом выпустить — не знаю. Наверное, не раньше следующего года».



На вопрос о том, есть ли рабочее название для грядущего альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, он ответил:



«Никакого. Нет, нет. Это всегда будет делом рук Myles'а или Slash'а, просто названия песен и идеи текстов. Я скажу, что забавно, когда мы пишем эти песни, а это будет уже пятая наша совместная запись, но у нас всегда есть юмористические рабочие названия. И как правило, Todd — Todd и Slash — они отлично подходят к тому, как придумать название, которое не будет окончательным, потому что, очевидно, с Myles'ом это будет что-то совершенно другое. Но обычно мы просто даем название, чтобы можно было сказать: «Эй, давайте поработаем над этой песней». «Над какой песней?» «Над песней в ми.» Нет, мы даем ей название. Но со временем у нас появились разные дурацкие названия, и могу заметить, что порой они приклеиваются И по сей день некоторые наши песни я называю «О, она называется "Wicked Stone". А я такой: «Но раньше это было что-то совершенно нелепое». И я до сих пор иногда думаю, когда я смотрю на наш сет-лист вживую, я думаю: «О, это же песня »Elephant Disorder«». Это просто забавно... У нас сейчас целая куча дурацких рабочих названий для песен!»







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