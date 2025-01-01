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Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »



В рамках недавней беседы с MICHAEL ANTHONY у него спросили, о чем он жалеет в своей карьере:



«Единственное, о чем я сожалею, это о том, как, к сожалению, сложилась судьба VAN HALEN... Это кульминация всего, что произошло, потому что когда VAN HALEN действительно работали на всех 12 цилиндрах, мы жили мечтой, это была сказка или что-то похожее на нее, и в первый раз это закончилось, когда [оригинальный вокалист VAN HALEN David Lee] Roth покинул группу, но к счастью, Sammy [Hagar] присоединился к группе, и это было как возрождение. И, несомненно, к тому моменту группа стала еще масштабнее...



Но единственное, о чем я жалею, — это о том, как все закончилось. Все должно было закончиться с чертовым взрывом, который потряс бы мир, а это было больше похоже на хныканье...



К сожалению, мы с Эдди [Ван Халеном, гитаристом VAN HALEN] так и не помирились — у нас были некоторые проблемы, и я уверен, что если бы он не ушел из жизни, мы бы нашли общий язык и уладили все эти дела, потому что я слышал, и я говорил об этом с Wolfgang'ом, ведь они планировали обратиться ко всем нам и устроить большой реюнион-тур. И в тот момент в жизни Эда, я думаю, он был немного больше, типа: »Эй, прошлое — это прошлое. Давайте все... Всю херню оставим в прошлом". Но, к сожалению, этому не суждено было случиться».







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