Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

26 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о брате

26 окт 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»

22 окт 2024 : 		 Нереализованный трек VAN HALEN

22 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками

20 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE подтвердил, что братья VAN HALEN хотели записать с ним альбом

17 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «DAVID LEE ROTH отказался выступать в честь брата»

8 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »



zoom
В рамках недавней беседы с MICHAEL ANTHONY у него спросили, о чем он жалеет в своей карьере:

«Единственное, о чем я сожалею, это о том, как, к сожалению, сложилась судьба VAN HALEN... Это кульминация всего, что произошло, потому что когда VAN HALEN действительно работали на всех 12 цилиндрах, мы жили мечтой, это была сказка или что-то похожее на нее, и в первый раз это закончилось, когда [оригинальный вокалист VAN HALEN David Lee] Roth покинул группу, но к счастью, Sammy [Hagar] присоединился к группе, и это было как возрождение. И, несомненно, к тому моменту группа стала еще масштабнее...

Но единственное, о чем я жалею, — это о том, как все закончилось. Все должно было закончиться с чертовым взрывом, который потряс бы мир, а это было больше похоже на хныканье...

К сожалению, мы с Эдди [Ван Халеном, гитаристом VAN HALEN] так и не помирились — у нас были некоторые проблемы, и я уверен, что если бы он не ушел из жизни, мы бы нашли общий язык и уладили все эти дела, потому что я слышал, и я говорил об этом с Wolfgang'ом, ведь они планировали обратиться ко всем нам и устроить большой реюнион-тур. И в тот момент в жизни Эда, я думаю, он был немного больше, типа: »Эй, прошлое — это прошлое. Давайте все... Всю херню оставим в прошлом". Но, к сожалению, этому не суждено было случиться».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 136





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом