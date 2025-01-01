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GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, какой самый забавный случай в стиле Spinal Tap был в его карьере — это отсылка к классическому фильму 1984 года «This Is Spinal Tap» и к тому факту, что многие группы рассказывали о том, что пережили похожие ситуации, в которых оказались участники SPINAL TAP:



«Моим самым ярким эпизодом из "Spinal Tap" была бы та сцена в фильме, где — я не помню имён персонажей — когда парень жалуется на то, что за кулисами в гримёрке у него не то мясо для сэндвича [гитарист SPINAL TAP Nigel Tufnel жалуется на поднос с деликатесами]. Со мной случилось это наяву, в реальности.



Перед выходом фильма я был в туре с WHITESNAKE, и [лидер WHITESNAKE] David Coverdale устроил истерику в своей гримёрке по тому же вопросу о кейтеринге и о том, что мясо не подходит для сэндвича. Клянусь, кто-то услышал это и спустя годы вписал в фильм "Spinal Tap", потому что это была точно такая же сцена.



Я помню, что в то время был очень молод и думал: "Почему он расстроился из-за этого?" Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что он хотел этого — он хотел, чтобы его гримёрка была устроена так, как он хотел. Так ему будет лучше и проще, поэтому он этого и хотел. И всё было сделано не так, как нужно. Он дал понять, что больше не собирается это терпеть. [Смеётся]».







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