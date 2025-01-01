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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
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*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



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Demon Hunter

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9 июн 2025 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 май 2025 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

4 июл 2022 : 		 Вокалист EVERGREY в новом треке DEMON HUNTER

5 июн 2022 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

16 дек 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST на новом альбоме DEMON HUNTER

18 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DEMON HUNTER

17 ноя 2020 : 		 DEMON HUNTER выпускают акустический альбом

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

25 июл 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

21 май 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

1 мар 2019 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

25 фев 2019 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

18 янв 2019 : 		 Новые песни DEMON HUNTER

14 дек 2018 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

3 дек 2018 : 		 DEMON HUNTER выпустят сразу два альбома

1 апр 2017 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER доступен для прослушивания

11 мар 2017 : 		 Новая песня DEMON HUNTER

18 фев 2017 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

2 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER

10 дек 2016 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

15 сен 2016 : 		 Новый альбом DEMON HUNTER выйдет весной

29 янв 2015 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

11 апр 2014 : 		 Новое видео DEMON HUNTER

5 мар 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

26 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEMON HUNTER
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Новое видео DEMON HUNTER



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"Light Bends", новое видео группы DEMON HUNTER, доступно для просмотра ниже.




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