сегодня



Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?



Шестого июня TRIUMPH в рамках Rogers Festival At The Final сыграли сет из трех песен — это выступление проходило на открытом воздухе рядом с ICE District перед второй игрой между Edmonton Oilers vs Florida Panthers. Но в этом шоу не принял участие басист Mike Levine, которого заменил Phil X, участник BON JOVI и бывший музыкант TRIUMPH.



В программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" Mike рассказал, почему его не было на выступлении:



«В стране, где бесплатная медицина, надо очень долго ждать приема специалиста. И я четыре месяца ждал своей очереди, которая выпала на шестое июня — утром. Так что я просто не смог. Это из тех случаев, когда...»







