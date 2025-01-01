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Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»



Лидер EXODUS Gary Holt продолжает радоваться возвращению Rob'a Dukes'a:



«Это просто потрясающе. Мы смеемся целыми днями. Это хорошие времена. И вообще Rob - один из моих любимых вокалистов в мире. И когда люди услышат, что он делает на [грядущем альбоме EXODUS], они обделаются. В его голосе теперь столько разнообразия. И у него всегда был дар заставлять нас смеяться. Он чертовски смешной, с его чувством юмора. И мы в восторге.



Мы желаем Zetro всего хорошего. Любые отношения в группе — это как брак, и иногда браки заканчиваются, и не всегда это заканчивается болезненным разводом. Иногда они заканчиваются на довольно хороших условиях. И, учитывая прошлое, мы все повзрослели и стали гораздо более зрелыми. Мне 61 год. Я не хочу больше этим заниматься, пока все не придут к единому мнению».







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