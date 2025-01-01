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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 116
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Stryper

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Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»



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Лидер STRYPER Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:

«Я просто задумался вслух. Я рос в музыкальной семье. Все (и я имею в виду всех) играли на инструментах и пели. Не просто хорошо, а очень хорошо.

Мой отец — известный певец и автор. Он был соавтором песни номер один в стиле кантри в 1976 году. Моя мама тоже. Моя мама была частью трио, которое пело в шоу «Gunsmoke» (Джеймс Арнесс) в конце 50-х годов. Моя тетя Реба и моя бабушка (Максин) были двумя другими участницами этого трио. Моя сестра тоже потрясающая певица!

В детстве я вырос в студиях. Мой папа (и мама) постоянно записывались. На местных и крупных студиях. В 60-е годы ими руководил Майк Керб, и они снялись в нескольких фильмах о пляжных/дюнных багги. Всегда концерты, всегда музыка.

Поэтому, когда люди говорят, что мы отстой, в последнее время я просто смеюсь. Это настолько невежественно. Музыка у нас в крови. Наша ДНК. Писать музыку — это моя кровь, моя ДНК. Может, мы и не шреддеры и не яркие исполнители, но, если честно, я рад, что это не так. Однако у нас есть свой собственный, уникальный [звук] и стиль.

Некоторые люди просто любят ненавидеть. Ненавидеть нас. Ревность, зависть? Кто знает. Кому какое дело. Я пришел к выводу, что ненависть к этой группе проистекает из ненависти к Богу. Это глупо. Это печально. Это жалко. Это мелко. Это бессмысленно.

Нам нечего доказывать. Мы нарушили все границы, все правила и все статистические данные. И это еще больше расстраивает ненавистников. Иногда мы побеждаем закрытых людей. Иногда нет.

Несмотря ни на что, мы достигли большего, чем могли себе представить. Мы благословлены, мы избраны и мы благодарны. И мы еще не закончили!»






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