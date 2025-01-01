сегодня



Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?



Вокалистка HALESTORM LZZY HALE в новом интервью объяснила, почему группа решила представить сразу пять новых песен:



«Мы не любим повторять и не любим полагаться на наши прошлые хиты. Наши прошлые хиты — это наши прошлые хиты, у них есть свой временной отрезок, и эти замечательные люди, которые находятся в зале, будут испытывать ностальгическое чувство: «О, это одна из моих любимых песен». Но для нас это просто чувство. Мы так гордимся этим альбомом, и есть определенные песни, которые должны быть сыграны сегодня, просто обязаны быть. Пока альбом не вышел, наши фанатики должны знать эти песни. Они должны начать учить тексты. И все потому, что это наши гимны. Новое дерьмо всплыло на поверхность, чувак!»







+0 -0



просмотров: 18

