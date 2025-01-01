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Трейлер документального фильма о KREATOR



KREATOR опубликовали трейлер к новому документальному фильму, "Kreator - Hate & Hope", премьера которого намечен на второе июля в рамках Munich International Film Festival, а в кинотеатрах он будет идти с четвертого сентября.







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