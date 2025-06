сегодня



Видео полного выступления RUNNING WILD



Видео полного выступления RUNNING WILD, состоявшегося в рамках Sweden Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



Fistful of Dynamite

Piece of the Action

Bad to the Bone

Riding the Storm

Locomotive

Little Big Horn

Branded and Exiled

Lead or Gold

Under Jolly Roger



Encore:



Treasure Island







