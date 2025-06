сегодня



Видео полного выступления EXODUS



Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось в рамках Sweden Rock 2025, доступно для просмотра ниже:



Bonded by Blood

Iconoclasm

Brain Dead

Fabulous Disaster

Deathamphetamine

Blacklist

Prescribing Horror

The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

A Lesson in Violence

The Toxic Waltz (Preceded by Raining Blood snippet)

Strike of the Beast http://www.exodusattack.com







+2 -0



просмотров: 127