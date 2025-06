сегодня



Видео полного выступления KREATOR



Видео полного выступления KREATOR, состоявшегося в рамках Sweden Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



Violent Revolution

Coma of Souls (intro only for wall of death)

Enemy of God

Hail to the Hordes

Betrayer

People of the Lie

Hate Über Alles

666 - World Divided

Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)

Phobia

Mars Mantra

Phantom Antichrist

Satan Is Real

Flag of Hate

Pleasure to Kill http://www.kreator-terrorzone.de







просмотров: 119