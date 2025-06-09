9 июн 2025



Музыканты METALLICA исполнили DEATH



ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT в рамках выступления восьмого июня на Raymond James Stadium, Tampa, исполнили фрагмент "Pull The Plug" DEATH. По этому случаю Terry Butler написал: «Вчера Rob & Kirk сыграли фрагмент Pull the Plug !! Рад видеть от них такое посвящение!!! Это чертовски круто и важно! #death #chucklives»











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