Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 122
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 122
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



9 июн 2025 : 		 Музыканты METALLICA исполнили DEATH

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июн 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'96

4 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

1 июн 2025 : 		 Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме

30 май 2025 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»

29 май 2025 : 		 METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»

24 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load

13 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 апр 2025 : 		 Переиздание Load METALLICA выйдет летом

29 апр 2025 : 		 METALLICA пожертвовала $40,000 голодающим Торонто

28 апр 2025 : 		 Участники METALLICA исполнили композицию RUSH

25 апр 2025 : 		 METALLICA не против выступить в Сфере

24 апр 2025 : 		 METALLICA выступит на Гран-При Абу-Даби

22 апр 2025 : 		 Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....
Показать далее
| - |

|||| 9 июн 2025

Музыканты METALLICA исполнили DEATH



zoom
ROBERT TRUJILLO и KIRK HAMMETT в рамках выступления восьмого июня на Raymond James Stadium, Tampa, исполнили фрагмент "Pull The Plug" DEATH. По этому случаю Terry Butler написал: «Вчера Rob & Kirk сыграли фрагмент Pull the Plug !! Рад видеть от них такое посвящение!!! Это чертовски круто и важно! #death #chucklives»






Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Блядь, конечно, Шульдинер гений нахуй
Я даже затрудняюсь ответить, кто больше гений, он или Кодзима
Пойду послушаю Leprosy
10 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Мне страшно включать...
Насколько там всё плохо?
Вариант, что там хорошо, я даже не рассматриваю.
10 июн 2025
G
GreitWhiteHunter
Starbreaker, Учитывая, что оригинал то еще УГ, я разобраться не смог. 

















просмотров: 465





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом