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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 129
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Drowning Pool

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|||| сегодня

DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner



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C.J. Pierce в новом интервью My Weekly Mixtape ответил, нет ли у группы планов выпустить в 2026 году какое-то юбилейное издание альбома Sinner:

«Да, определенно, чувак. Это точно будет, со всеми этими прибамбасами. Мы просто сужаем круг до того, что мы хотим включить. Я хочу выложить все, особенно видео. Тогда у меня было так много видео. Появились камеры Hi8. И мы много снимали на местном уровне - прямо перед тем, как нас подписали, мы провели несколько гастролей. Вообще-то, с (HED) P.E. мы выступали перед ними на местном уровне. То же самое было с SEVENDUST. И с KITTIE — [я] люблю KITTIE, обожаю эту группу. И у меня есть много всего, если они не против, просто чтобы выпустить это, просто мы «сырые», и все такое. Что-то вроде дней до «Sinner», если хотите, на местной сцене... Так что, да, есть много материала, который мы должны выложить... У меня точно есть видео, которое мы не выпустили, и у [барабанщика] Mike [Luce] и [басиста] Stevie [Benton] тоже. Так что я хочу выпустить все это, сделать большой комплект с этим. Но самое интересное, захватывающее - это несколько песен, которые, я думаю, мы могли бы либо просто вычистить, оставить как есть на кассете, либо - мы трое, Mike, Stevie и я - могли бы переделать музыку и наложить вокал сверху, чтобы отполировать ее. Я не против в любом случае. Мы также сделали несколько каверов. Мы исполнили «Day Tripper» THE BEATLES, и у меня есть запись этой песни, которую никто никогда не слышал. Было забавно просто услышать, как ее исполняет Dave... Я забыл, что мы вообще ее исполняли, пока не услышал запись. А еще есть ранние версии «Bodies» и «Tear Away», которые немного отличаются. Думаю, кое-что из этого уже есть, некоторые из старых демо-версий, но если нет, то они все еще у меня. Просто материалы для хардкорных фанатов, чувак. У нас на складе есть подписанные вещи Dave Williams, несколько штук. Они будут лежать на складе и собирать пыль, чувак. Я бы хотел донести это до хардкорных фанатов. Так что у нас есть куча плакатов с автографами и некоторые старые CD и прочее, чувак»




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