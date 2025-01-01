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MNRK MUSIC GROUP поглотили PROSTHETIC RECORDS



MNRK MUSIC GROUP сообщили о поглощении PROSTHETIC RECORDS вместе с его обширным каталогом новаторских релизов. Этот стратегический шаг знаменует собой смелое расширение приверженности MNRK к тяжелой музыке, поскольку Prosthetic Records теперь будет работать под эгидой MNRK Heavy.



Приобретение дает старт новой захватывающей главе с грядущими релизами группы PUPIL SLICER, играющей хаотичный хардкор/маткор, и экспериментального мат/нойз-рока GOD ALONE, не имеющего аналогов в жанре.



Вице-президент MNRK по року и металлу Scott Givens: «Prosthetic Records была первопроходцем на металлической сцене. Это приобретение является стратегическим шагом в дальнейших инвестициях MNRK в тяжелую музыку и прекрасно согласуется с нашим видением MNRK Heavy».



MNRK Heavy планирует усилить наследие Prosthetic Records с помощью динамичной стратегии, которая охватывает цифровые платформы, физические форматы и специальные релизы. Поклонники могут ожидать юбилейных переизданий, тщательно ремастированных изданий и сборников, посвященных богатой истории лейбла.



В рамках интеграции некоторые артисты перейдут в семью MNRK, а новые таланты присоединятся к расширяющемуся реестру, открывая эру смелого творчества и звуковых исследований.







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