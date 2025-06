сегодня



CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA



CAVALERA сообщили о том, что в рамках осеннего тура по США будут целиком исполнять материал альбома SEPULTURA "Chaos A.D.":



Sep. 18 - Louisville, KY @ Louder Than Life Festival

Sep. 20 - Hershey, PA @ Hersheypark Stadium w/ Slayer*

Sep. 21 - Liverpool, NY @ Sharkey's

Sep. 23 - Norwalk, CT @ District Music Hall

Sep. 25 - Ft Wayne, IN @ Piere's Entertainment Center

Sep. 26 - Des Moines, IA @ Val Air Ballroom

Sep. 27 - Hammond, IN @ Horseshoe w/ Lamb Of God*

Sep. 28 - St Louis, MO @ Red Flag

Oct. 01 - Denver, CO @ Gothic Theater

Oct. 02 - Salt Lake City, UT @ The Complex

Oct. 05 - Sacramento, CA @ Aftershock Festival*

Oct. 07 - Anaheim, CA @ House Of Blues

Oct. 10 - Las Vegas, NV @ House Of Blues

Oct. 11 - Phoenix, AZ @ The Marquee

Oct. 12 - Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

Oct. 16 - Houston, TX @ White Oak Music Hall

Oct. 17 - Austin, TX @ Come & Take It Live

Oct. 18 - Dallas, TX @ Ferris Wheelers



* No FEAR FACTORY











