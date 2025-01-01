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Dark Angel

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|||| 9 июн 2025

Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года



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Gene Hoglan в недавнем интервью прокомментировал возвращение DARK ANGEL:

«Скажу честно: я не ожидал, что DARK ANGEL когда-нибудь вернется. А потом, чуть больше десяти лет назад, когда пошли разговоры [о воссоединении DARK ANGEL], у меня появилось свободное время, и пошли разговоры, типа: «Эй, что вы думаете о том, чтобы дать несколько концертов?». Я всегда получал предложения. Когда я бываю в Европе или где-нибудь еще со STRAPPING YOUNG LAD, TESTAMENT или кем-то еще, все промоутеры подходят ко мне и говорят: «Эй, чувак, если ты когда-нибудь захочешь снова собрать DARK ANGEL, мы только за». И я такой: «Принято к сведению». А потом, когда в расписании высвободилось время, чтобы сделать это, мы связались и начали работать над созданием альбома.

Я уже упоминал об этом в нескольких интервью, где мы с Джимом Дуркиным собрались вместе, и он рассказал мне о нескольких идеях, песнях, риффах, демо-записях и прочем, что он собрал на случай, если DARK ANGEL когда-нибудь снова соберутся записываться. И я был так взволнован этим, что сказал: »О Боже мой. DARK ANGEL, мы пишем новый материал. Очень скоро мы запишем новую пластинку. Она выйдет". И это заняло десятилетие. Так что я беру на себя всю ответственность за то, что слишком рано проболтался об этом. Но сейчас мы подошли к тому моменту, когда работа над альбомом завершена, и все эти годы мы держали его в тайне; мы работали над ним некоторое время. И мы хотели иметь возможность приблизить его к «возможности выпуска», я полагаю, а не просто... Потому что я знал, что нам понадобится время, чтобы начать и закончить его. Я знал, что между началом работы и ее завершением пройдет много времени. Поэтому мы просто не торопились довести альбом до того состояния, в котором он сейчас находится, чтобы мы могли его анонсировать.

Да, в конце этого года, в 2025-м, у нас будет новая пластинка DARK ANGEL, если только что-то не пойдет трагически не так, но все идет по плану. Так что мы на этом этапе. Я очень рад новой пластинке. Я в восторге. Я очень доволен. Мы все очень довольны. И каждый аспект альбома — музыка, тексты, исполнение. Вокал Ron'а [Rinehart] просто сокрушителен. Оформление просто убийственное. Я и мой художник Cain Gillis потратили много времени, чтобы создать эту обложку. Это особенный релиз, и мы очень рады за него. Я в восторге от возможности выпустить новую пластинку!»




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