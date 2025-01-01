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SPINESHANK почти закончили с новым треком



Jonny Santos в недавнем интервью рассказал о том, когда ждать новый материал от коллектива:



«Мы буквально сейчас находимся в студии и пытаемся закончить работу. Песня уже записана. Сейчас она находится в процессе окончательного редактирования. На этой неделе мы начнем слушать черновые варианты».



На вопрос, почему только одна песня, а не целый альбом, он сказал:



«Люди спрашивают: "Ну почему мы делаем только одну песню?" Потому что мы не знаем. Мы не выпускали пластинку 12 лет. "Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, SHINESHANK сейчас [предстоящий тур в честь 25-летия второго студийного альбома SPINESHANK] „The Height Of Callousness“, это ностальгия. Мы не занимаемся прокачкой новой пластинки. Мы празднуем одну из наших лучших пластинок. Вот что мы делаем. И вот что мы решили сделать... Хотим ли мы записать новый альбом? Потому что теперь у нас есть маленький Tommy, играющий на гитаре, который просто охренителен; он крут. И у нас есть Jason Hager; все знают Jason'а. Он из CHIMAIRA. Так что у нас появились два новых музыканта, и они явно хотят записать новую пластинку. Но пять месяцев назад мы даже не знали, что людям есть дело до SPINESHANK. Так что давайте задержимся на секунду, прежде чем начнем выпускать новые пластинки. Я сказал: "Давайте сделаем одну песню. Давайте выложим эту песню. Мы выпустим ее в массы и посмотрим, как ее примут". Это покажет нам, что мы просто ностальгируем, что люди просто хотят послушать хиты и почувствовать, что им снова 18, или же мы выпустим новую песню. Будет ли она в тренде? Взлетит ли она? Тогда это будет означать: «Ладно, ребята, давайте сделаем новый альбом и начнем выпускать новые песни». И я думаю, что это честный способ взглянуть на ситуацию, а не просто считать, что раз уж у нас все хорошо и концерты раскупаются прямо сейчас, то мы просто выпустим альбом, и он всем понравится».







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