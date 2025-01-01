Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



9 июн 2025 : 		 Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом

13 май 2025 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Подростки продолжают слушать рок»

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

16 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

9 фев 2025 : 		 Новая песня гитариста DEEP PURPLE

22 янв 2025 : 		 Сборник DEEP PURPLE выходит на виниле

4 янв 2025 : 		 Бывший участник DEEP PURPLE: «Мне было ... как некомфортно входить в ЗСРНР»

20 ноя 2024 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я с уважением отношусь к тому, что было сделано раньше»

24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом



zoom
DEEP PURPLE отметят 20-летие альбома "Rapture Of The Deep" выпуском полностью пересведенной и ремастированной версии с новым оформлением, а также ранее неизданными бонус-треками:

CD + LP:

01. Money Talks
02. Things I Never Said*
03. Rapture Of The Deep
04. Clearly Quite Absurd
05. MTV*
06. Back to Back
07. Wrong Man
08. Girls Like That
09. Kiss Tomorrow Goodbye
10. Don't Let Go
11. Junkyard Blues
12. Before Time Again

* Not on original studio album

Bonus LP+CD

2005 Studio Jams & Rehearsals:

01. MTV
02. Money Talks
03. Back To Back
04. Before Time Began
05. Closing Note**

** Unreleased instrumental track by Steve Morse






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 138





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом