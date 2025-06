сегодня



Новая версия альбома DEEP PURPLE выйдет летом



DEEP PURPLE отметят 20-летие альбома "Rapture Of The Deep" выпуском полностью пересведенной и ремастированной версии с новым оформлением, а также ранее неизданными бонус-треками:



CD + LP:



01. Money Talks

02. Things I Never Said*

03. Rapture Of The Deep

04. Clearly Quite Absurd

05. MTV*

06. Back to Back

07. Wrong Man

08. Girls Like That

09. Kiss Tomorrow Goodbye

10. Don't Let Go

11. Junkyard Blues

12. Before Time Again



* Not on original studio album



Bonus LP+CD



2005 Studio Jams & Rehearsals:



01. MTV

02. Money Talks

03. Back To Back

04. Before Time Began

05. Closing Note**



** Unreleased instrumental track by Steve Morse











