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Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене



В рамках выступления LACUNA COIL на Metalfest in Plzeň, Czech Republic, Cristina Scabbia поздравили с 53-летием Simone Simons и Sharon Den Adel — видео доступно ниже.







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