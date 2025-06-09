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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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Lacuna Coil

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9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL
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|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене



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В рамках выступления LACUNA COIL на Metalfest in Plzeň, Czech Republic, Cristina Scabbia поздравили с 53-летием Simone Simons и Sharon Den Adel — видео доступно ниже.




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9 июн 2025
Corpsegrinder04
Ещё походит. 

















просмотров: 242





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