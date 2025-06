сегодня



Новое видео FALLEN FORTRESS



“Dehumanized”, новое видео FALLEN FORTRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома At The Heart of Emptiness:



1. Intro 01:31 instrumental

2. Dehumanized 04:18

3. This Too Human 06:17

4. - 00:45 instrumental

5. Fake Glory 04:24

6. The Source 03:31

7. The Darkness That Dwells Forever 03:28

8. Blinded 05:18







