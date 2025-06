сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 11 мая на Historic Crew Stadium, Columbus, OH, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle ("Metal Militia" and "Hang on Sloopy")

No Leaf Clover

Cyanide

The Call of Ktulu (tribute to Cliff Burton)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman CyanideThe Call of Ktulu (tribute to Cliff Burton)The UnforgivenWherever I May RoamFight Fire With FireMoth Into FlameOneEnter Sandman







+0 -0



просмотров: 188