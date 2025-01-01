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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 124
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Feuerschwanz

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10 июн 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

20 апр 2025 : 		 Кавер-версия PSY от FEUERSCHWANZ

21 фев 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 ноя 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ & LORD OF THE LOST

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления FEUERSCHWANZ

8 май 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

10 апр 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

7 мар 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

9 фев 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

23 янв 2024 : 		 FEUERSCHWANZ споют на английском

21 авг 2023 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 июл 2023 : 		 FEUERSCHWANZ стали первыми

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

6 июл 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

14 июн 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

10 май 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

4 апр 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

31 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 ноя 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 окт 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

12 май 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

22 фев 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

29 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от FEUERSCHWANZ

19 янв 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

2 янв 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

24 дек 2021 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ
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Новое видео FEUERSCHWANZ



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Das Elfte Gebot (Epic Edition), новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого намечен на 22 августа.




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