Новая песня ETERNAL IDOL



ETERNAL IDOL опубликовали официальное видео с текстом к композиции “The Enemy Is Me”, , которая будет включена в новую студийную работу, Behind A Vision, выходящую 11 июля на Frontiers Music srl:



“Amnesia

“The Enemy Is Me”

“Empire Of One”

“Vampire”

“Battle Of Souls”

“Beyond The Sun”

“Revolution”

“The Idol”

“The Eye Of God”

“The Great Illusion”

“Krystal”







