10 июн 2025



Первое золото ICE NINE KILLS



ICE NINE KILLS получили свое первое золото — награду от RIAA получил сингл 2018 года “A Grave Mistake”. Кроме того, коллектив в цифровом варианте выпустил новый концертный релиз I Heard They Kill Live 2, запись которого состоялась в ходе выступления 17 ноября 2022 года в Tsongas Center, Lowell, MA:



Funeral Derangements

Wurst Vacation

Hip To Be Scared

IT Is The End

A Grave Mistake

Ex Mørtis

Stabbing In The Dark

The Shower Scene

Farewell II Flesh

The American Nightmare

Welcome To Horrorwood







