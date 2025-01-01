Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 135
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 135
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KORN

12 мар 2025 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH о возвращении в KORN: «Мне выпал второй шанс»

24 фев 2025 : 		 FIELDY: «С 2019 не общался ни с кем из KORN»

11 дек 2024 : 		 Не ждите скоро нового от KORN

23 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA о дебютном альбоме KORN

14 окт 2024 : 		 Бывший барабанщик KORN о дебютном альбоме

14 окт 2024 : 		 Вокалист KORN о дебютном альбоме

7 окт 2024 : 		 EVANESCENCE, GOJIRA, SPIRITBOX выступили с KORN

13 сен 2024 : 		 KORN открыли тур

30 мар 2024 : 		 Гитарист KORN о новых песнях: «Я считаю, что это лучший и самый тяжёлый материал KORN за последние годы»

17 мар 2024 : 		 Все билеты на концерт KORN проданы

11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления KORN



zoom
Видео полного выступления KORN на фестивале Rock Am Ring, доступно для просмотра ниже:

Blind
Twist
Here to Stay
Got the Life
Clown
Did My Time
Shoots and Ladders (Until the bridge)
Falling Away From Me (Proceeded by instrumental jam)
Cold
Ball Tongue (with a snippet of Doug E. Fresh & M. C. Ricky D's "La-Di-Da-Di")
Twisted Transistor
A.D.I.D.A.S.
Dirty
Somebody Someone
Y'All Want a Single

Encore:

4 U
Divine
Freak on a Leash




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 129





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом