Видео полного выступления KORN на фестивале Rock Am Ring, доступно для просмотра ниже:



Blind

Twist

Here to Stay

Got the Life

Clown

Did My Time

Shoots and Ladders (Until the bridge)

Falling Away From Me (Proceeded by instrumental jam)

Cold

Ball Tongue (with a snippet of Doug E. Fresh & M. C. Ricky D's "La-Di-Da-Di")

Twisted Transistor

A.D.I.D.A.S.

Dirty

Somebody Someone

Y'All Want a Single



Encore:



4 U

Divine

Freak on a Leash







