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*Новое видео BATTLE BEAST 157
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*Новое видео PARADISE LOST 53
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Black Sabbath

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TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH



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TONY IOMMI в интервью Music Week обсудил прощальное шоу BLACK SABBATH:

«Это будет большое, знаковое событие, если всё пройдёт хорошо. Меня беспокоит неизвестность. Мы не знаем, что нас ждёт.

Обычно, когда мы отправляемся в турне, мы репетируем и прогоняем всё несколько раз. Но в данном случае есть много других переменных».

Признавая тот факт, что Ozzy публично заявил, что не может ходить из-за болезни Паркинсона, Tony добавил:

«Все привыкли, что Ozzy бегает по сцене, но на этом шоу он точно не будет этого делать. Я не знаю, будет ли он стоять, сидеть на троне или что-то в этом роде».

Iommi заявил, что испытывает волнение, смешанное со страхом:

«Как только мы начнём играть, мы поймём, что у нас получается. Это всегда вызывает беспокойство, даже когда мы раньше гастролировали, всегда волнение нарастало, а потом доходило до того, что мы делали это, и всё было в порядке».




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