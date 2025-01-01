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TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH



TONY IOMMI в интервью Music Week обсудил прощальное шоу BLACK SABBATH:



«Это будет большое, знаковое событие, если всё пройдёт хорошо. Меня беспокоит неизвестность. Мы не знаем, что нас ждёт.



Обычно, когда мы отправляемся в турне, мы репетируем и прогоняем всё несколько раз. Но в данном случае есть много других переменных».



Признавая тот факт, что Ozzy публично заявил, что не может ходить из-за болезни Паркинсона, Tony добавил:



«Все привыкли, что Ozzy бегает по сцене, но на этом шоу он точно не будет этого делать. Я не знаю, будет ли он стоять, сидеть на троне или что-то в этом роде».



Iommi заявил, что испытывает волнение, смешанное со страхом:



«Как только мы начнём играть, мы поймём, что у нас получается. Это всегда вызывает беспокойство, даже когда мы раньше гастролировали, всегда волнение нарастало, а потом доходило до того, что мы делали это, и всё было в порядке».







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