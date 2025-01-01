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*Новое видео BATTLE BEAST 157
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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*Новое видео PARADISE LOST 53
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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY: «Я был опустошён, узнав о смерти Пола»



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как отреагировал на известие о смерти Пола Ди'Анно:

«Когда я видел его в последний раз, он был не в лучшей форме и уже некоторое время был прикован к инвалидному креслу. Но мы многое сделали вместе. Мы побывали во многих местах. До проблем с Укpaиной мы совершили тур по Poccии. Мы вместе играли на Sweden Rock Festival. Мы вместе побывали в Австралии и Новой Зеландии. Мы многое сделали вместе.

Я не скажу, что не ожидал этого, но я был ошеломлён, когда узнал новость о том, что Пол скончался. Я не думал, что он умрёт так скоро. Он ушёл слишком рано. Он не должен был уходить вообще. И я думал о том, что мы много сделали вместе. А его голос! Были вечера во время тура, когда мы были вместе — у нас были хорошие группы — я закрывал глаза, слушал, как он пел ранние песни IRON MAIDEN и думал: "Он звучит лучше, чем когда-либо на записи". Это было невероятно. Пару раз, когда он хорошо отдохнул и выспался, не был слишком напряжён — тогда он звучал просто невероятно. Он — легенда. Это голос, с которого всё началось, с той первой записи. Этого никогда не отнять. Те первые два альбома — это записи Ди'Анно. И это группа, которая не думала о правилах, которая делала своё дело, которая создавала музыку, которую считала лучшей из того, что может создать. И им было действительно неважно, что говорили люди: "Припев должен быть здесь" или "Гитарное соло должно быть тут". Им было абсолютно всё равно. Не было клик-трека, ничего. Всё, что они делали в студии, это атмосфера и синхронизация, и можно было услышать, что делает Пол. Чувствуется, что он был зол и экспрессивен. И это слышно в его голосе. Вы можете это услышать... Это его энергия. Сольные альбомы, которые он записал, тоже были потрясными. Он создал несколько отличных пластинок. Так что это трагедия, что его больше нет.

На своих сольных концертах я исполняю песню-посвящение Полу, и мне это нравится. Я исполняю "Wrathchild" в своём сете. И это для Пола — она заставляет меня думать о Поле. Это повод исполнить песню, которая мне нравится. Давайте вспомним Пола. Всего на четыре минуты вспомним о Поле. И эта песня оживает. Это отличная песня. Она нарушает правила своей аранжировкой и всем остальным. Так что всё это вполне соответствует моему менталитету».

Он назвал смерть Ди'Анно «печальной утратой» и выразил сожаление, что он, Пол и нынешний фронтмен IRON MAIDEN Bruce Dickinson так и не смогли выступить вместе.

«Я всегда надеялся, что мы с Полом и Bruce'ом когда-нибудь выйдем вместе на сцену. На один концерт. Это было бы круто для фанатов. И эта мечта умерла вместе с Полом, что очень жаль. Потому что я думал, что это маловероятно, но не считал невозможным. Теперь это невозможно, и это печально».




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