сегодня



Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К



Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К, состоявшегося в рамках Resurrection Fest 2024, Viveiro, Lugo, Spain, доступно для просмотра ниже:



0:00:00 Intro

00:00:41 The Sick, The Dying... And The Dead!

00:05:20 Take No Prisoners

00:09:03 Dread And The Fugitive Mind

00:13:49 Angry Again

00:17:45 Hangar 18

00:23:03 Sweating Bullets

00:28:19 Kick The Chair

00:32:48 Skin O' My Teeth

00:38:10 Tornado Of Souls

00:43:45 Trust

00:49:34 We'll Be Back

00:54:38 Symphony Of Destruction

00:58:41 Peace Sells

01:04:19 Holy Wars







