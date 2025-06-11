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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 72
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Megadeth

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11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

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24 фев 2025 : 		 MEGADETH в The Howard Stern Show '98

10 фев 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»

2 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»

24 янв 2025 : 		 ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016

12 янв 2025 : 		 Винил MEGADETH выйдет зимой

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25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

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18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»
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Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К



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Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К, состоявшегося в рамках Resurrection Fest 2024, Viveiro, Lugo, Spain, доступно для просмотра ниже:

0:00:00 Intro
00:00:41 The Sick, The Dying... And The Dead!
00:05:20 Take No Prisoners
00:09:03 Dread And The Fugitive Mind
00:13:49 Angry Again
00:17:45 Hangar 18
00:23:03 Sweating Bullets
00:28:19 Kick The Chair
00:32:48 Skin O' My Teeth
00:38:10 Tornado Of Souls
00:43:45 Trust
00:49:34 We'll Be Back
00:54:38 Symphony Of Destruction
00:58:41 Peace Sells
01:04:19 Holy Wars




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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11 июн 2025
F
Family Ghost
А есть реально фанаты Мегадет? Можете кратко обрисовать, что именно вам нравится в этой группе?
11 июн 2025
Perfect_Stranger
Family Ghost, Нравится:
1) "Голос" Мастейна - отлично подходит под тематику большинства песен, эдакая злобная язвительность! Очень органично звучит! Да и сам фронтмен фактурный конечно)
2) Крутейшие сбивки и смены темпа песен их сложный ритмичный рисунок!
3) "Двойные" песни ака Recipe For Hate...Warhorse, Never Walk Alone... A Call To Arms, Holy Wars..., Rust In Peace... и т.п.!
4) Общая крутость материала, практически одного высочайшего уровня (за исключением Риск, не люблю его...)!
5) Late Megadeth > Late Metallica
11 июн 2025
father
Perfect_Stranger, 6) Гитарная работа........
11 июн 2025
J
Jack of Diamonds
А есть реально фанаты картошки? можете кратко обрисовать, что вам нравиться в ней? 

















просмотров: 253





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