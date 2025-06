сегодня



LETLIVE. готовят цифровой релиз



LETLIVE. тринадцатого июня выпустят в цифровом варианте "The Blackest Beautiful (Revisited)" — обновленный вариант альбома 2013 года. Фрагмент из этого релиза, "The Dope Beat Rendition (ft. Dan Campbell)" , доступен ниже:



01. Banshee (Ghost Fame)

02. Empty Elvis

03. White America's Beautiful Black Market

04. Dreamer's Disease

05. That Fear Fever

06. Virgin Dirt

07. Younger

08. The Dope Beat

09. The Priest And Used Cars

10. Pheromone Cvlt

11. 27 Club

12. The Dope Beat Rendition (ft. Dan Campbell)

13. 27 Club Rendition (ft. Keith Buckley)







