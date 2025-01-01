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Shinedown

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95 % альбома SHINEDOWN готова



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Барабанщик SHINEDOWN Barry Kerch в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с записью нового альбома:

«Новость в том, что он еще не готов. Мы очень близки к этому — я бы сказал, 95 %, — но мы никогда не выпустим ничего, что не соответствует нашим стандартам. Мы никогда не торопились с записью и не собираемся торопиться в этот раз.

Я бы сказал, что, вероятно, на начало следующего года мы планируем [дату выхода альбома]. У нас есть еще несколько песен, которые нужно доработать и которыми мы не очень довольны.

Чтобы записать альбом, требуется очень много времени — между собственно песнями, записью инструментов, правильным миксом и правильным мастерингом, а затем: "Итак, вот подборка песен. Какие из них войдут в альбом, а какие недостаточно хороши для нас?".

У SHINEDOWN было много выброшенных композиций, которые были хорошими, но они либо не подошли для записи, либо просто были недостаточно хороши. Но чтобы перейти к следующей идее, нужно выкинуть эти идеи. Так что сейчас мы как раз находимся в этом процессе".

Вы же знаете нашего вокалиста — он никогда не прекращает гастролировать и не прекращает работать, так что приходится находить время для работы в студии, чтобы он не говорил: «Да, кстати, мы собираемся уехать в Европу на месяц», а потом вернуться и сделать это... Что вполне нормально, и мне нравится его рабочая этика. Этот человек обходит всех нас в этой комнате и даже больше. И именно это делает работу в группе веселой и интересной — видеть его страсть. Я знаю его уже 23 года. Он — мой герой. Я поддерживаю этого парня, и даже в его худшие и мрачные дни, когда он принимал решение, оно всегда было правильным».






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