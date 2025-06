сегодня



Вокалист BUCKCHERRY: «В наших песнях всегда есть место AC/DC»



JOSH TODD в недавнем интервью обсудил влияние AC/DC на музыку коллектива:



«На каждой пластинке BUCKCHERRY всегда присутствуют нотки AC/DC. Это восходит к нашей первой пластинке, с «Lit Up» и прочим. И я большой фанат AC/DC. Я всегда говорил [продюсеру BUCKCHERRY] Marti [Frederiksen] и [гитаристу BUCKCHERRY] Stevie [Dacanay, он же Stevie D.], как только мы писали кучу песен, я всегда приходил и говорил: «Где мой AC/DC?». И в конце концов они подбрасывают мне композицию, например «Come On», которая представляет собой действительно отличную песню, которую мы только что выпустили и играем вживую. И она звучит очень похоже на AC/DC. Но как только вы накладываете на нее мой голос, наши мелодии и слова, это уже песня BUCKCHERRY. Но так происходит со всеми группами. Иногда ты приводишь в пример артистов или песни, на которые хочешь сослаться, чтобы запустить творческие соки и направить всех в нужное русло. А потом ты просто пишешь — пишешь свою собственную песню».



Когда его попросили назвать свою любимую песню AC/DC, он ответил:



«Наверное, »You Shook Me All Night Long". Альбом «Back In Black» стал для меня огромным событием. Я увлекся рок-музыкой в подростковом возрасте, потому что все мои рок-пластинки в ранней юности были независимыми панк-роковыми записями. Я вырос в Южной Калифорнии, занимаясь серфингом и скейтбордингом, и мне нравилось именно это. Поэтому, когда я впервые услышал AC/DC, я еще не знал о [покойном вокалисте AC/DC] Боне Скотте. Я только услышал «Back In Black». Это было все. Песня «Back In Black» звучала на всех рок-радиостанциях. Все крутили ее на вечеринках. Это было потрясающе. И тогда я сразу же стал ее фанатом. А потом я начал изучать всю их карьеру и действительно глубоко копнул. И Бон Скотт тоже оказал на меня огромное влияние».







